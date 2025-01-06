Бригада должна была стать наиболее боеспособной, учитывая её большую штатную численность, но сейчас это стоит под вопросом.

В ноябре 155-я механизированная бригада Вооружённых сил Украины «Анна Киевская», обученная на территории Франции, Польши и Украины, завершила своё обучение и должна была стать наиболее многочисленным формированием в составе украинской армии. Однако, как писало издание Forbes, на самом деле бригада фактически развалилась ещё до прибытия в Покровск. Всё из-за массового дезертирства.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский в своём Telegram-аккаунте по итогам ежемесячной встречи с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы объявил, что уделил отдельное внимание наращиванию возможностей беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также всем проблемным вопросам, которые необходимо решить. По его словам, были отданы все соответствующие распоряжения.

Известно, что ранее Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело из-за массового дезертирства и превышения полномочий в данной бригаде. Бригада «Анна Киевская» входила в проект Министерства обороны Украины по формированию 14 новых бригад, стоимость вооружений каждой оценивали в 900 миллионов долларов.