Бригада должна была стать самой крупной в составе украинской армии, но её бойцы дезертировали.

Издание Forbes пишет, что украинское командование начало усиливать группировку войск в Покровске, в котором в ближайшее время могут развернуться ожесточённые бои. Предполагалось, что 155-я механизированная бригада Вооружённых сил Украины, обученная странами Запада и оснащённая современными танками Leopard 2, должна была сыграть важную роль в боях, но ситуация изменилась - подразделение начало разваливаться, не добравшись на Покровское направление.

В составе данной бригады должно быть более 5,8 тысяч военнослужащих, что сделало бы её самой крупной в составе Вооружённых сил Украины. Помимо этого новобранцы прошли подготовку на территории Украины, Польши и Франции, а также получили современное вооружение, в частности самоходные артиллерийские установки CAESAR. Однако, по данным издания, около 1,7 тысяч военнослужащих самовольно покинули бригаду, пока она в течение девяти месяцев проходила обучение на украинских территориях. По состоянию на ноябрь, около 500 солдат всё же не вернулись в воинскую часть.

Источники издания объясняют причину дезертирства крупнейшим организационным и управленческим провалом: военно-политическое командование отдали предпочтение формированию новых бригад, вместо того чтобы оснащать уже имеющиеся. Подполковник украинской армии Богдан Кротевич также считает, что если бы обученные новобранцы и западная техника поступили опытным бригадам, где служат ветераны, ресурсы могли быть более успешно использованы, нежели в новых формированиях.

Автор статьи Forbes допускает, что создание новых бригад является политически мотивированным решением, целью которого является демонстрация союзникам на Западе наличия достаточного количества новобранцев для наращивания численности Вооружённых сил Украины.