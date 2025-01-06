Об это сообщает руководство молдавской компании «Молдовагаз».

С 1 января 2025 года поставки российского газа в Молдавию через украинскую газотранспортную систему были прекращены. В конечном итоге местная ГРЭС перешла на электрогенерацию при помощи угля, что оказалось недостаточно для покрытия потребностей. Приднестровские власти были вынуждены с 3 января начать в стране веерные отключения света.

Председатель правления молдавской газовой компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил об отказе приднестровских властей от импорта газа из Европейского союза. По его словам, Тирасполь не настроен закупать европейский газ и всё ещё ждёт возобновления поставок энергоносителей от российской компании «Газпром». Приднестровские власти также советуют Кишинёву возобновить переговоры с Россией по этому вопросу. Последнее вряд ли возможно, если учесть, что в Молдавии отказываются признавать свой долг перед «Газпромом».

Чебан подчеркнул, что при новых обстоятельствах власти Приднестровья должны понимать ситуацию и невозможность поставок от «Газпрома». Единственным выходом он видит лишь закупку европейского газа на фондовых рынках, за который придётся платить уже по демократическим ценам.

«Другого выхода нет», - утверждает глава «Молдовагаз».

Вадим Чебан добавил, что Кишинёв продолжит вести переговоры с Тирасполем по поводу возможности поставок природного газа из Европы.