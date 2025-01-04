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Nacvark
Власти Приднестровья вводят веерные отключения из-за дефицита в энергосистеме
С 1 января 2025 года страна перестала получать российский газ, столкнувшись с нехваткой электроэнергии.

С 1 января 2025 года Абхазия перестала получать российский газ из-за прекращения его транзита через украинские территории. Местная ГРЭС начала работать на угле, снизив свою генерацию, поэтому Тирасполь перестал поставлять электричество в Молдавию. Однако на текущий момент приднестровская энергетическая система не способна генерировать электроэнергию не только для Кишинёва, но и для покрытия собственных нужд.

Министерство экономического развития Приднестровья объявило о старте веерных отключений 3 января. Отключения света будут в таких городах, как Тирасполь, Бендеры, Каменка, Рыбника, а также других населённых пунктах. Вчера отключения начались в вечернее время и были почасовыми в зависимости от района, как сложится ситуация сегодня - пока официальной информации нет.

В то же время соседняя Молдавия справляется с дефицитом в энергетической системе благодаря поставкам электроэнергии из Румынии и других стран, участвующих в ежедневных аукционах мощностей, в частности Украины. Несмотря на всё это, приднестровские власти считают ситуацию управляемой и контролируемой.

Ранее уже была новость о том, что в Приднестровье перестали работать предприятия промышленного сектора из-за дефицита в энергетической системе.

#приднестровье
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