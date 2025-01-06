В таком случае Киев не будет нуждаться в военной помощи от ЕС или США.

Владимир Зеленский в интервью с американским подкастером Лексом Фридманом заявил, что предложил новоизбранному американскому президенту вариант, как финансировать поставки оружия Украине. По его словам, следует передать Киеву 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов, а взамен украинские власти будут на российские деньги закупать американское оружие, масштабируя военно-промышленный комплекс Запада.

Зеленский подчеркнул, что в таком случае им не нужны будут «подарки» Европы или Соединённых Штатов Америки, ведь всё оружие будут закупать не за украинские, американские или европейские деньги, а российские средства.

Помимо этого украинский политик упомянул, что Киев согласится на прекращение огня, если украинской армии обеспечат поставки оружия в таком количестве, которое позволит предотвратить предполагаемые попытки России возобновить боевые действия. При этом Зеленский подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности не только от Европы, но и Соединённых Штатов Америки, ведь они являются мощной страной и играют основополагающую роль в НАТО.

Как утверждает Владимир Зеленский, переговоры с Россией могут начаться после того, как он обсудит с Трампом гарантии безопасности. Роль Европы в этом процессе Зеленский также упомянул, но, как объясняет политик, Дональд Трамп демонстрирует серьёзное влияние среди европейцев, которые после любой его встречи или звонка с ним, спрашивают: «Как всё прошло?». По этой причине он считает, что Европа поддержит Украину, если к такому решению придут Соединённые Штаты Америки.