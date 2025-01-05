Страна не имеет наземных комплексов для перехвата современных баллистических ракет и полагается в защите своего неба только на морские эсминцы.

Издание The Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в НАТО обеспокоены состоянием противовоздушной и противоракетной обороны Великобритании, которые находятся на низком уровне и не способны обеспечить защиту воздушного пространства страны. Отмечается, что Британские острова становятся всё более уязвимы перед баллистическими ракетами.

По данным издания, имеющиеся на вооружении наземные комплексы не предназначены для перехвата ракет, а вся противоракетной оборона страны возложена на шесть эсминцев с системой Sea Viper. Причём, как стало известно ранее, большая часть кораблей надводного флота Военно-морских сил Великобритании на текущий момент небоеспособна.

Подчёркивается особая уязвимость британских военных баз на Кипре, которые могут быть атакованы йеменскими хуситами. Если Израиль и Соединённые Штаты Америки могут противостоять йеменским атакам, то возможности Лондона ограничены.

Предполагается, что в этом году после обновления требований к силам стран-участников североатлантического альянса Великобритания получит официальный запрос от НАТО, в котором им укажут приоритетное направление для укрепления коллективной обороны. В данный момент это противоракетная оборона, которая опирается не только на флот, но и другие системы.