Только два из шести эсминцев в рабочем состоянии, но при этом боеспособен лишь один.

Издание The Telegraph пишет, что в Министерстве обороны Великобритании признали неутешительную ситуацию с военно-морскими силами страны. Дело в том, что только два из шести введённых в эксплуатацию современных эсминцев являются действующими (один из них боеспособен), а остальные четыре отстаиваются на военно-морской базе в Портсмуте в целях ремонта.

Корабли «Дэринг» и «Дункан» на плановом ремонте, «Дрэгон» проходит техническое обслуживание, «Донтлесс» всё ещё завершает модернизацию, а в июле у «Даймонда» произошла поломка газовой турбины. Отмечается, что миноносец «Дэринг» провёл больше времени в ремонте, чем в океане. Помимо этого из восьми фрегатов боеспособны только шесть.

Британский парламентарий Майк Мартин в комментарии The Telegraph подчеркнул, что информация о фактическом снятии с эксплуатации четырёх эсминцев вызывает серьёзную обеспокоенность. Эсминцы выполняют функцию противовоздушной обороны, а при сложившихся обстоятельствах флот не защитит даже Лондон, не говоря уже о всей Великобритании.

The Telegraph акцентирует внимание на том, что численность надводного флота страны, который состоит из фрегатов и эсминцев, достигла исторического минимума.

Ранее издание The Times уже писало об обнаруженных уязвимостях британских авианосцев HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales перед ракетами, что делает их слабым звеном всего флота. При этом авианосцы не могут полноценно выполнять миссии в океаническом пространстве из-за неукомплектованных кораблей сопровождения.