В ноябре 2024 года стало известно, что украинским военным поставляют некачественные мины. Несмотря на заверения, что ситуация урегулирована, на самом деле поставки бракованных снарядов продолжаются.

В ноябре 2024 года появилась информация о том, что Вооружённые силы Украины получили около 100 тысяч бракованных мин калибра 120-мм. После выстрела из миномёта мины не разрываются, застревают в стволе или падают недалеко от орудия. Тогда Министерство обороны Украины подтвердило имеющийся брак, конфисковало одну партию и назвало ситуацию урегулированной. Предполагалось, что нештатный износ мин был связан с браком на производстве.

Однако, как стало известно от главного редактора украинского издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова, Министерство стратегической промышленности Украины по-прежнему продолжает поставлять украинским военным бракованные мины. По его словам, заверения о том, что партия бракованных мин была лишь одна и её конфисковали - абсолютная ложь.

Бутусов подчёркивает, что факт получения бракованных мин военными из 151-й, 155-й и 59-й бригад является подтверждённым. Отмечается, что никто не заменяет некачественные мины и их производство продолжается. В сети также опубликовали видео, где миномётчики из 151-й бригады рассказывают, что ежедневно получают бракованные мины. Военные маркируют ящики с некачественными минами и отказываются использовать их.