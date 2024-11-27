Министерство обороны страны подтвердило информацию, по факту инцидента проводится расследование.

В 2023 году украинское объединение оборонно-промышленного комплекса «Укроборонпром» наладило производство артиллерийских мин калибра 120-мм, которые поступали на вооружение Вооружённых сил Украины путём государственных закупок Министерства обороны и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В этом месяце из украинских средств массовых информации стало известно, что военные начали жаловаться на получаемые от командования мины. Дело в том, что большинство мин не разрываются после выстрела, застревают в стволе или падают недалеко от миномёта. Журналисты оценивают, что Вооружённые силы Украины получили около 100 тысяч таких некачественных мин.

Министерство обороны Украины отреагировали на скандал с поставкой бракованных мин, подтвердив, что в курсе ситуации. Отмечается, что уже три недели Государственное бюро расследований проводит закрытое расследование, в котором рассматривается «нештатный износ» мин. С тех пор Вооружённые силы Украины больше не получают отечественные мины, ограничиваясь запасами иностранных.

Учитывая официальную причину, по которой мины не выполняют свою функцию, можно предположить, что произошёл массовый брак на производстве. Вероятнее всего, при изготовлении мин используют нештатные комплектующие, например взрыватели для снарядов других калибров, в связи с нехваткой штатных комплектующих.