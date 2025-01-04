Официально новое сирийское правительство не принимало решение насчёт того, будут ли сохранены российские военные базы в регионе.

После того, как повстанческие силы свергли экс-президента Сирии Башара Асада, вновь актуальным стал вопрос существования российских военных баз в регионе. На текущий момент новая администрация не высказывалась против присутствия российского контингента войск, но, тем не менее, нет окончательного решения, будет ли сохранён контроль России на военных объектах в стране.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед поездкой в Дамаск выступила с призывом к Москве убрать военные базы из Сирии. Она подчёркивает, что Берлин и его международные партнёры не хотят, чтобы суверенитет и территориальной целостность сирийского государства была нарушена извне.

Немецкий министр добавила, что теперь у них есть цель, которую жаждут миллионы сирийцев: функционирующее государство Сирия с полным контролем над всеми своими национальными территориями. Новое государство должно обеспечить людям защиты и помощь, необходимую для их жизнедеятельности.

Ранее постоянный представитель России в Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя назвал действия новой сирийской администрации грамотными, упомянув вопрос сохранения российских военных баз в регионе. Он подтвердил, что Москва получает сигналы заинтересованности Сирии в сохранении российского присутствия, но без какой-либо конкретики.

При этом стоит отметить, что Дамаск явно рассчитывает на снятие западных санкций. Не исключено, что Европейский союз может потребовать взамен вывод российских военных баз, а новое сирийское правительство может использовать присутствие России в регионе как разменную монету.