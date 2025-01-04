При этом он подчеркнул, что не знает, действует ли новая администрация самостоятельно или по чей-то подсказке.

Свержение экс-президента Сирии Башара Асада привело к фактической смене власти в стране. Сейчас в Дамаске действует временное правительство, а фактически, управление осуществляется представителями сирийской оппозиции, в частности её неформальным лидером Абу Мухаммадом аль-Джулани.

Постоянный представитель России в Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя в интервью «Россия-24» прокомментировал ситуацию в Сирии, признав, что новая сирийская администрация ведёт себя достаточно грамотно. По его словам, они понимают, что необходимо посылать правильные сигналы всему сирийскому обществу. При этом он не знает, действует ли новое правительство самостоятельно или по чей-то подсказке.

Небензя подчеркнул, что Россия и Сирия давно связана давними узами, которые не ограничиваются «каким-либо режимом» (речь про правительство Асада). Российский дипломат добавил, что новое руководство страны посылает сигналы о заинтересованности в сохранении присутствия российского контингента войск, хотя пока, до какой-либо конкретики дело не дошло.

Василий Небензя также отметил, что Сирия хочет, чтобы с неё сняли санкции. Стоит отметить, что пока Запад не предпринимает шагов в этом направлении и вряд ли отзовёт рестрикции, пока новая администрация не определится с политическим курсом и не проведёт в стране выборы.