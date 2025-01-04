Политик был на грани того, чтобы лишиться должности, но в последний момент ситуация изменилась.

В октябре 2023 года пост спикера Палаты представителей Соединённых Штатов Америки занял республиканец Майк Джонсон, сменивший своего предшественника Кевина Маккарти, отстранённого в ходе выдвижения вотума недоверия представителями обеих партий Конгресса. Уже 3 января 2025 года в штатах стартует новый созыв Конгресса, в связи с чем действующему спикеру нижней палаты предстояло подтвердить доверие конгрессменов.

Американскому политику удалось остаться на своей должности в новом созыве. Однако, как пишет издание The Washington Post, он был на грани того, чтобы уйти в отставку. Дело в том, что изначально три конгрессмена-республиканца (Ральф Норман, Кейт Селф и Томас Мэсси) не поддержали его кандидатуру, отдав предпочтение другому кандидату. Однако в последний момент Норман и Селф пересмотрели своё решение в пользу вотума доверия Джонсону, когда Мэсси по-прежнему остался на своём мнении. Тем не менее, Майк Джонсон преодолел необходимый порог голосов (218 из 435) и был переизбран коллегами.

Не исключено, что Дональд Трамп мог повлиять на ход голосования. Новоизбранный американский президент охарактеризовал Джонсона как «хорошего, трудолюбивого человека», а после переизбрания поздравил его с получением вотума доверия.

Назначение спикера Палаты представителей в новом созыве имеет важное значение, ведь только после этого нижняя палата сможет уже официально утвердить назначение Дональда Трампа.