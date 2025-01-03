Не исключено, что это приведёт к очередной кадровой чистке офицерского состава.

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запланированном комплексом анализе командования Сухопутных сил Вооружённых сил Украины, которое проведёт Главная инспекция Министерства обороны страны. Отмечается, что в рамках данного анализа инспекция оценит эффективность работы командования.

Запланированный комплексный анализ предусматривает:

анализ организационной структуры;

оценку эффективности управления;

проверку на соблюдение законодательства.

Как утверждает украинский министр, ситуация на поле боя требует глубокого анализа и честного понимания имеющихся ошибок. Особенно, когда речь идёт о Сухопутных силах, являющихся наиболее стратегическими важными в зоне боевых действий.

Умеров подчеркнул, что на основе комплексного анализа будут введены реформы в систему управления и кадровую политику. Помимо этого, по его словам, оптимизируют все управленческие процессы и усилят боеспособность подразделений введением новых подходов подготовки.

Не исключено, что инспекция приведёт к очередной кадровой чистке, которая затронет офицерский и генеральский состав Вооружённых сил Украины.