Инцидент произошёл утром по местному времени, а подобные ситуации являются обыденными.

Министерство обороны Китайской Республики (Тайвань) на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) сообщило о приближении к территории острова трёх истребителей и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая. Отмечается, что инцидент произошёл около 06:00 по местному времени (01:00 по московскому времени). Фотография, опубликованная Министерством обороны Тайваня в XВ сообщении тайваньского оборонного ведомства подчёркивают, что китайские самолёты вошли в юго-западную зону противовоздушной обороны Тайваня. При этом тайваньские военнослужащие «отреагировали соответствующим образом».

Стоит отметить, что подобные инциденты не являются чем-то уникальным и происходят в Тайваньском проливе на регулярной основе. Во всех подобных публикациях Министерство обороны Тайваня использует формулировку о том, что ситуация отслеживалась военными, которые отреагировали соответствующим образом. Практически аналогичное сообщение о приближении к острову двух китайских самолётов и семи кораблей было опубликовано утром 1 января.