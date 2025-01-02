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Nacvark
В США изучают взаимосвязь инцидента в Новом Орлеане и взрыва Cybertruck в Лас-Вегасе
Оба события произошли 1 января.

Вчера в Новом Орлеане (штат Луизиана) 42-летний водитель грузовика Ford Шамсуд-Дин Джаббар совершил наезд на скопление людей, отмечавших Новый год. На этом он не остановился: он вышел из автомобиля и начал стрельбу, пока не был ликвидирован. Позднее в Лас-Вегасе недалеко от отеля Trump International Hotel произошёл взрыв электрокара Cybertruck, обстоятельства которого всё ещё выясняются. Первый инцидент привёл к гибели более десяти человек, второй - как минимум одного.

Американский президент Джо Байден прокомментировал ситуацию из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, подтвердив, что стрелявший был гражданином Соединённых Штатов Америки и резервистом в армии. За несколько часов до нападения он опубликовал в социальных сетях видео с угрозами. Об этом политика проинформировало Федеральное бюро расследований.

Байден добавил, что сейчас правоохранительные органы выясняют, имеется ли связь между акцией в Новом Орлеане и инцидентом в Лас-Вегасе, где взорвался Cybertruck.

Основатель компании Tesla, разработавшей данный электрокар, Илон Маск также сообщил о возможной связи между этими двумя событиями. Дело в том, что и Cybetruck, и автомобиль Ford были арендованы в компании по каршерингу Turo.

#сша #джо байден
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