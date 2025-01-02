Известно, что российская компания «Газпром» предъявила Молдавии требование погасить долг за поставки газа на сумму 709 миллионов долларов. Однако в Кишинёве не намерены исполнять долговые обязательства, ссылаясь на результаты международного аудита, по которому молдавские власти не имеют долга. В связи с этим «Газпром» остановил поставки российского газа в Молдавию, которые и так прекратились бы из-за невозможности дальнейшего транзита энергоносителей через Украину.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил о попытках руководства Молдавии переложить на них свой долг перед «Газпром». По его словам, компания «Молдовагаз» вместо того, чтобы работать с российской стороной, решила поменять адресатов и отправить письмо с долговыми обязательствами приднестровской компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».
Красносельский подчеркнул, что всё это провокация, поскольку Россия ни разу не предъявляла в адрес Приднестровья претензий по поводу неуплаченного долга за поставки газа.
В то же время правительство Молдавии считает виновной Приднестровье в образовании многомиллионного долга. Конкретно за собою Кишинёв долг не признаёт, о чём неоднократно говорил премьер-министр страны Дорин Речан.