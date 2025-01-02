Он подчеркнул, что Россия ни разу не предъявляла Приднестровью претензий по поводу неоплаченного долга.

Известно, что российская компания «Газпром» предъявила Молдавии требование погасить долг за поставки газа на сумму 709 миллионов долларов. Однако в Кишинёве не намерены исполнять долговые обязательства, ссылаясь на результаты международного аудита, по которому молдавские власти не имеют долга. В связи с этим «Газпром» остановил поставки российского газа в Молдавию, которые и так прекратились бы из-за невозможности дальнейшего транзита энергоносителей через Украину.

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил о попытках руководства Молдавии переложить на них свой долг перед «Газпром». По его словам, компания «Молдовагаз» вместо того, чтобы работать с российской стороной, решила поменять адресатов и отправить письмо с долговыми обязательствами приднестровской компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

Красносельский подчеркнул, что всё это провокация, поскольку Россия ни разу не предъявляла в адрес Приднестровья претензий по поводу неуплаченного долга за поставки газа.

В то же время правительство Молдавии считает виновной Приднестровье в образовании многомиллионного долга. Конкретно за собою Кишинёв долг не признаёт, о чём неоднократно говорил премьер-министр страны Дорин Речан.