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Nacvark
В Молдавии отказались признавать наличие долга, из-за которого «Газпром» прекращает поставки газа
С 1 января 2025 года страна перестанет получать российской газ из-за задолженности по итогам аудита российской компании.

Известно, что российская компания «Газпром» с 1 января 2025 года прекращает поставки акционерному обществу «Молдовагаз», в связи с чем Молдавия перестанет получать российский газ. Решение связано с регулярным неисполнением Кишинёвом своих платёжных обязательств по заключённому контракту. Дело в том, что российская компания по итогам аудита насчитала Молдавии долг, который молдавские власти попросту не признают, опираясь на результаты международного аудита.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан после официального объявления о прекращении со следующего года поставок российского газа в страну заявил, что Кишинёв не признаёт «предполагаемый долг» перед Россией, ведь он не признаётся итогами международного аудита.

Глава молдавского правительства подчеркнул, что Кишинёв диверсифицировал поставки газа, тем самым уменьшив зависимость страны от «Газпрома». Тем не менее, пока непонятно, как отразится полное прекращение поставок газа на энергетическую систему страны, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Не исключено, что страна может перестать поставлять газ в Приднестровье.

Российская компания «Газпром» оценивает долг Молдавии за поставки газа в 709 миллионов долларов.

#россия #газпром #молдавия #российский газ
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