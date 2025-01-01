Греческое правительства объясняет это важностью данных систем для их собственной обороноспособности, но есть и другая причина отказа Киеву.

Известно, что Греция оказывает военную помощь Украине. Недавно страна приняла решение об отправке украинской армии 24 зенитных ракет Sea Sparrow в рамках более объёмного пакета помощи. Однако Афины отказываются поставлять Украине имеющиеся у греческой армии средства противовоздушной обороны, в частности зенитно-ракетные комплексы Patriot, С-300 и «Тор-М1». Официально греческие власти объясняют это тем, что подобные поставки подорвут обороноспособность Вооружённых сил Греции.

Посол России в Афинах Александр Маслов рассказал, по какой причине Греция не может поставить Украине советские средства противовоздушной обороны, в частности С-300 и «Тор-М1». Как он утверждает, между Москвой и Афинах заключено два межправительственных соглашения в оборонной сфере: о военно-техническом сотрудничестве (1995 год) и о поставке продукции военного назначения (2013 год).

Российский дипломат объясняет, что подписанные соглашения предусматривают невозможность передачи каких-либо имеющихся у Греции советских и российских вооружений без согласия России. Он подчеркнул, что речь не о политическом, а международно-правовом обязательстве, которое греческое правительство обязано соблюдать.