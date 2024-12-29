Об этом сообщает местное издание Ekathimerini.

Греческое издание Ekathimerini пишет, что Греция согласовала поставку Украине 24 зенитных ракет малого радиуса действия Sea Sparrow (разработана в 1960-х годах, стоимость одной единицы оценивается в ~160 тысяч долларов), предназначенных в основном для защиты кораблей флота от воздушных угроз. Отмечается, что Вооружённые силы Украины уже имеют носители для данных противоракет и получали подобные поставки от Германии.

В материале издания подчёркивается, что данное оружие входит в более широкий пакет военной помощи от греческого правительства, предполагающий поставку гаубиц, артиллерийских снарядов и других боеприпасов. В то же время Sea Sparrow были признаны греческим правительством несоответствующими военным стандартам страны, в связи с чем их передача не нанесёт удар обороноспособности самой Греции и, соответственно, является возможной.

Ekathimerini напоминают, что Греция неоднократно отказывала Украине в поставках более новых систем противовоздушной обороны, в частности зенитно-ракетных комплексов С-300 и Patriot. Весной премьер-министр страны Кириакос Мицотакис исключили такие поставки, сославшись на отсутствие надёжных вариантов замены предоставляемого оружия.