Российский дипломат утверждает, что подразделения украинской разведки обучали и снабжали повстанцев, которые пошли в наступление на Алеппо.

Уже почти неделю сунитская исламистская грппировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией в России) проводит наступательные действия в Сирии, представляя повстанческие силы оппозиции. За это время им удалось взять под свой контроль крупный город Алеппо, оттеснить курдские группировки со своих позиций, а также сохранить темп наступления в сторону юго-западной частности страны.

Постоянный представитель России в Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя выступил на заседании Совета безопасности ООН, осудив действия повстанцев и обвинив их в эскалации напряжённости в Сирии, где и без того неспокойная ситуация. Он подчеркнул, что специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, опубликовавший доклад о ситуации в регионе, не нашёл в себе смелости охарактеризовать действия повстанцев, как это есть на самом деле.

Российский дипломат также указал на наличие информации, свидетельствующей о поддержке повстанцев Соединёнными Штатами Америки и их союзниками.

Был упомянут и «украинский след». По словам Небензи, есть информация о том, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины оказывает помощь ХТШ в организации боевой деятельности и снабжении оружием повстанцев, действующих на северо-западной части Сирии. Отмечается, что Киев поставляет повстанцам беспилотные летательные аппараты и GPS-модули.