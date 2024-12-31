Западные страны смогли компенсировать весь образовавшийся в текущем году дефицит бюджета.

В начале текущего года представители украинского правительства дали понять, что в государственном бюджете Украины сформировался дефицит, покрыть который можно только при привлечении внешнего финансирования. В феврале министр финансов страны Сергей Марченко подчеркнул, что Киеву необходимо ежемесячно получать прямую бюджетную помощь от иностранных государств на сумму около трёх миллиардов долларов, иначе покрыть все важные социальные расходы (выплата зарплат, пенсий и другое) не получится.

К концу года Марченко сообщил, что за 2024 год Украина привлекла внешнего финансирования на 41,7 миллиарда долларов. По его словам, данная помощь позволила обеспечить все актуальные социально-гуманитарные расходы - выплата пенсий и зарплат государственным служащим.

Сергей Марченко отметил, что иностранная бюджетная помощь составила 30% от общего финансирования в государственном бюджете Украины. Крупнейшими донорами стали Соединённые Штаты Америки, Европейский союз, Великобритания, Япония, Канада и Международный валютный фонд, Всемирный банк.

Ранее министр финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен заявила о передаче Украине последнего транша прямой бюджетной помощи на сумму 3,4 миллиарда долларов. Вашингтон оказал всю экономическую помощь, предусмотренную ассигнованными Конгрессом средствами.