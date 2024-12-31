Об этом сообщила министр финансов страны Джанет Йеллен.

Вчера Соединённые Штаты Америки объявили о ряде решений, связанных с военной и экономической поддержкой Киева. Министр финансов страны Джанет Йеллен уведомила о транше прямой бюджетной помощи на сумму 3,4 миллиарда долларов для Украины, который станет завершающим в рамках утверждённого весной 2024 года ассигнования средств на поддержку Киева.

По словам американского министра, бюджетная помощь поступает украинским властям в важное время, когда Россия повреждает критическую инфраструктуру Украины. Она подчеркнула, что помощь Вашингтона имеет решающее значение на способности Киева отстоять свой суверенитет и достичь справедливого мира.

Йеллен также объяснила, что бюджетная помощь, выделяемая Соединёнными Штатами Америки, обусловлена украинскими реформами в сфере правоохранительных органов, повышением прозрачности и эффективности государственных институтов, усилением антикоррупционных мер. Впрочем, на самом деле прямая бюджетная помощь необходима для покрытия дефицита государственного бюджета, о чём ещё в начале года говорили сами представители украинского правительства.

Таким образом суммарный объём бюджетной помощи, который Соединённые Штаты Америки предоставили Киеву с февраля 2022 года, составит 30 миллиардов долларов. Основная часть средств была предназначена для выплаты заработных плат государственным служащим.