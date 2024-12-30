Бизнесмен не видит смысла в сложных демократических процессах в условиях малой колонии: нужна прямая демократия и простые законы.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в особенности известен своей одержимой идеей колонизовать Марс, чтобы человечество смогло продолжить существование на новой планете. Очевидно, что до этого пока далеко, учитывая текущий прогресс в освоении Красной планеты, но различные общественно-политические вопросы по этой теме уже поднимаются. В этот раз Маска спросили, как будет управляться Красная планета после её колонизации.

Американский бизнесмен на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) ответил, что марсиане сами решат, какая форма правления им больше подходит. В свою очередь, он рекомендует установить прямую демократию, в которой важные политические решения принимает народ, а не представители власти (парламент, правительство и другие институты). Стоит отметить, что в современном мире наиболее популярной является именно непрямая (представительная) демократия, когда народ избирает депутатов, главу государства или правительство, которое уже представляет его интересы.

Ещё в 2021 году Илон Маск поднимал данную тему, советуя отказаться от установления на Марсе представительной демократии. Он считает, что прямая демократия более подходящая в условиях небольших колониях. В то же время законы должны быть более короткими и простыми в понимании народа. При этом бизнесмен не уточняет своё мнение насчёт того, подойдёт ли прямая демократия и простые законы в условиях большой колонии, где образуются отдельные политические или социальные группы с собственным видением развития и пониманием справедливости.