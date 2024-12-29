Заинтересованные в российских энергоносителях компании пытаются спасти безопасный и надёжный маршрут транзита, рассматривая альтернативные варианты транзита.

С 1 января 2025 года российский газ перестанет поступать в Европу транзитом через украинскую газотранспортную систему. Данное решение критикуется политиками из Словакии и Венгрии, которые в значительной мере зависимы от поставок российских энергоносителей. В Киеве не собираются идти на продление транзита, хотя из-за данного решения газопроводная система страны может стать целью российских атак, о чём писало ранее издание Bloomberg.

В этот раз Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, рассказало, что словацкая компания Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) работает с азербайджанской нефтяной компанией SOCAR, чтобы наладить транзит российского газа через украинские территории альтернативным путём.

Суть такого сценария заключается в том, что азербайджанская компания будет приобретать газ у России, неся ответственность за его транспортировку к границе с Украиной. Как уже говорил до этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в момент пересечения границы российский газ будет переходить в собственность его страны, а после поставляться в Европу уже как европейский.

Очевидно, что для того, чтобы провернуть такую аферу, необходимо согласие как Украины, так и России. Маловероятно, что в Киеве согласятся на решение, которое фактически предусматривает обход установленных ими же ограничений. Тем более если учесть, что украинские власти готовы транспортировать через свои территории только тот газ, за который Россия не получает деньги.