Украинская газотранспортная система не подвергалась ударам с 2022 года, поскольку через неё проходил российский газ.

Ещё в 2022 году Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Украинская газотранспортная система, несмотря на её значимость, оставалась невредимой в течение всех трёх лет, поскольку через неё проходил российский газ. Однако со следующего года ситуация может изменится, ведь Киев перестанет транспортировать в Европу российский газ через свои территории.

Издание Bloomberg пишет, что украинскому руководству, принимая решение о прекращении транзита российского газа, стоило учесть необходимость обеспечения защиты 38,6 тысяч километров газопроводной системы, которая теперь может стать объектом российских атак. Очевидно, что у украинской армии недостаточно ресурсов для этого.

Отмечается, что украинская газопроводная система является одной из крупнейших в мире, но теперь она может быть целью, как произошло с газохранилищами и энергетической инфраструктурой.

Стоит напомнить, что Киев уже рискует столкнуться с последствиями после прекращения транзита российского газа. Об этом стало понятно из заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который допустил прекращение продажи Украине электроэнергии в связи с решением Киева перестать транспортировать российский газ через свои территории.