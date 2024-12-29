Он подчеркнул, что самолёт смог приземлиться благодаря профессионализму пилотов.

Недавно пассажирский лайнер Embraer 190 азербайджанской государственной авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) совершил экстренную посадку, в результате которой произошёл удар самолёта об землю с дальнейшим его развалом на две части. На борту находилось 62 пассажира, 38 из которых погибли во время авиакатастрофы. Выполняя рейс J28243 из Баку в Грозный, самолёт пытался совершить посадку в чеченском аэропорту, но это было невозможным из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, которую в тот момент отражали российские военные.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что борт AZAL подвергся внешнему физическому и техническому воздействию, находясь в российским воздушном пространстве, поэтому пилоты утратили над ним управление. Политик подчеркнул, что совершить аварийную посадку удалось исключительно благодаря храбрости и профессионализму пилотов. Как отмечают в пресс-службе Алиева, об этом азербайджанский лидер сообщил российскому президенту Владимиру Путину в телефонном разговоре.

Азербайджанский президент добавил, что повреждение самолёта в воздушном пространстве России подтверждено многочисленными пробоинами в фюзеляже, ранениями членов экипажа и пассажиров от инородных частиц, которые попали внутрь самолёта ещё во время его нахождения в небе.

Ранее азербайджанский депутат Расим Мусабеков потребовал от России извинения за ситуацию, обвинив страну в сбитии борта AZAL в ходе отражения украинской атаки. Официально российские власти не брали на себя ответственность за сбитие борта, но Путин уже принёс Алиеву извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России.