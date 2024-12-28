Украинский холдинг ДТЭК выкупил первую партию газа, объём которой оценивают в 100 млн кубометров.

Ещё в июне украинский энергетический холдинг ДТЭК заключил соглашение с американской компанией Venture Global, являющейся одним из крупнейших производителей сжиженного природного газа (СПГ) в Соединённых Штатах Америки, на поставку энергоносителей. Компании также имеют 20-летнее соглашение на приобретение американского газа.

Издание Financial Times пишет о проходе Средиземное море судна Gaslog Savannah, которое направилось в греческий СПГ-терминал. На его борту, по данным издания, находилось 100 миллионов кубометров газа, которые теперь принадлежат ДТЭК. Отмечается, что компания оставит себе для хранения только 10% газа, а оставшуюся часть энергоносителей продадут греческим компаниям.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко объяснил, что прибытие первой партии американского СПГ является «чётким сигналом решимости» его компании способствовать укреплению энергетической безопасности Украины и Европы. Он подчеркнул, что подобные поставки не только обеспечивают регион безопасным источником энергии, но и «ослабляют влияние» России на украинскую энергетическую систему.

Стоит отметить, что американский СПГ поступил в греческий терминал в связи с невозможностью прямых поставок через Чёрное море. По этой причине купленный Украиной газ сначала пройдёт регазификацию (процесс преобразования газа из жидкого состояния в газообразное), а после уже будет транспортирован через европейские сети в украинскую систему.