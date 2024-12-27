При этом, как отмечает глава Украинской греко-католической церкви Святослав, произойти это может внезапно.

С 2020 года Папа Римский Франциск получает приглашения от украинских властей посетить Киев. До сих пор глава католической церкви не посетил Украину, хотя отправлял с визитом своих специальных посланников, в том числе в миротворческих целях. При этом, как говорил ещё в марте 2024 года посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш, понтифик связывает свою поездку в Киев с необходимостью заодно посетить Москву, хотя туда его никто не приглашает.

Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав сообщил, что Папа Римский планирует посетить Украину и даже принял приглашение. Тем не менее, в ближайших планах и даже в 2025 году он навряд ли посетит страну. Как отмечает украинский священнослужитель, понтифик порой «любит делать сюрпризы» и может объявить о визите буквально за месяц перед поездкой.

Ранее Пара Римский уже призывал стороны российско-украинского конфликта к началу переговорного процесса и скорейшему миру. В своих заявлениях священнослужитель воздерживается от того, чтобы обвинять какую-либо из сторон конфликта, а оба народа называет братскими. Ещё в 2022 году папа Франциск говорил о том, что желает посетить Украину, но ему «необходимо подождать удобного времени сделать это, ведь нелегко принимать решение, которое может скорее помешать миру, нежели принести ему добро».