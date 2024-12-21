Словацкий премьер заявил, что не принял такое предложение.

Известно, что Киев желает получить приглашение Украины в НАТО, чтобы гарантировать в будущем вступление страны в североатлантический альянс. Публично против данной идеи выступают всего две страны - Венгрия и Словакия, но на самом деле список гораздо больше, включая Соединённые Штаты Америки и Германию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно говорил, что поддерживает евроинтеграцию Украины, но не готов поддержать вступление страны в НАТО, пока она пребывает в состоянии боевых действий.

В этот раз глава словацкого правительства заявил, что Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро за поддержку Словакией вступления Украины в НАТО. По его словам, украинский политик поднял вопрос о поставках российского газа и спросил его, готов ли он поддержать вступление Украины в североатлантический альянс, если Киев предоставит Братиславе 500 миллионов евро из замороженных российских активов.

Фицо утверждает, что ответил на предложение отрицательное. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что сделанные за закрытыми дверьми предложения Зеленского были абсурдными и направленными на нанесение ущерба экономике Европейского союза. Под последним, вероятнее всего, имелся ввиду дипломатический шантаж Киева, связанный с поставками российского газа в Словакию взамен на словацкие действия в интересах Украины.