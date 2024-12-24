Он считает, что она несправедлива в отношении немецкого канцлера.

Германия является лидером в Европе по объёму оказанной военной помощи Украине. В то же время немецкий канцлер Олаф Шольц чётко определяет для Берлина «красные линии» в оказании поддержки Киеву, не допуская передачу немецких дальнобойных ракет Taurus, а также размещения немецких войск на украинских территориях. Немецкий канцлер также не устанавливает себе табу на разговоры с российскими официальными лицами.

Всё вышеописанное приводит к тому, что украинские власти, в частности Владимир Зеленский, критикуют Шольца. Недавно Зеленский раскритиковал немецкого канцлера за диалог с российским президентом Владимиром Путиным, который, по его мнению, может снять изоляцию с России на международном уровне.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что он часто говорил Зеленскому о необходимости прекратить критику канцлера. Он подчеркнул, что считает подобные высказывания несправедливыми в отношении главы немецкого правительства.

Рютте отметил, что лично бы он одобрил поставки немецких ракет Украине и не стал бы накладывать какие-либо ограничения на их применение, но решение по этому поводу принимать имеет право только Германия.

Впрочем, критика Зеленского навряд ли как-то скажется на популярности Шольца, который и так имеет самые низкие политические рейтинги среди всех немецких лидеров, а его партия не входит в список популярных по итогам социологических опросов перед внеочередными выборами.