Проблемы с обновлением динамической карты боевых действий возникли после публикации об окружении украинских войск в Макаровке.

После начала военной фазы российско-украинского конфликта, украинский Telegram-канал DeepState, являющийся основателем динамической карты боевых действий DeepStateMAP, получил известность как среди украинской, так и российской аудитории. Практически ежедневные обновления динамической карты и актуальная информация из зоны боевых действий становилась основой для новостей как в России, так и Украине. Однако за прошедшую неделю сводки из зоны боевых действий перестали публиковаться, последние обновления карты произошли 19 и 21 января 2024 года.

Украинский депутат Марьяна Безуглая, комментируя сложившуюся ситуацию, заявила, что Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский «начал атаку» на команду DeepState, пригрозив аналитикам сервиса мобилизацией, а также начал дискредитировать проект, отправлять запросы правоохранительным органам на раскрытие информации о сотрудниках.

Вчера вечером в Telegram-канале сервиса был опубликован пост, в котором команда проекта сообщила о приложенных максимальных усилиях для поддержки украинских военных. Однако, как подчёркивается в публикации, «не всем главкомам нравится правда и это досадно».

Команда DeepState поблагодарила за оказанную поддержку и пообещала далее продолжать деятельность, заключив сообщение фразой: «Враньё всех нас погубит!». Будет ли ещё обновляться динамическая карта боевых действий - не уточняется. DeepStateMAP, 19 января 2024 годаПредполагается, что конфликт между украинским военным командованием и картографическим сервисом связан с опубликованной DeepState информацией об окружении украинских войск в населённом пункте Макаровка. Пресс-служба Оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» поставила под сомнение данные DeepStateMAP, сообщив, что украинские военные якобы не пребывают в окружении российскими войсками и сохраняют контроль над селом.