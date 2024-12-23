Он обещает, что темпы депортации превзойдут миграционную политику времён Дуайта Эйзенхауэра.

На протяжение всей своей предвыборной кампании новоизбранный американский президент Дональд Трамп обещал провести массовую депортацию незаконных мигрантов, о чём также писали иностранные издания. После оглашённых Трампом кадровых назначений на должности, связанные с регулированием и исполнением миграционной политики, стало понятно, что политик максимально серьёзен в своих намерениях.

Дональд Трамп на встрече с молодыми консерваторами в городе Финикс (штат Аризона) пообещал провести крупнейшую за историю Соединённых Штатов Америки операцию по депортации, о чём пишет издание The New York Times. По его словам, в первый же день он подпишет ряд указов, которые запустят депортацию нелегальных мигрантов, чтобы предотвратить «вторжение» в штаты.

Трамп подчеркнул, что анонсированная им операция по депортации превзойдёт ту, которую провёл 34-й президент Дуайт Эйзенхауэр (1953 - 1961 годы). В те годы тогдашний американский президент при содействии мексиканского правительства, недовольного оттоком населения, принудительно депортировал от 300 до 1,3 миллиона мексиканцев. Условия, в которых транспортировали нелегальных мигрантов при Эйзенхауэре в целях принудительной депортации