Менее чем через месяц глава американской внешней разведки покинет свою должность.

Вчера вечером Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале объявил о проведённой встрече с Директором Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки (ЦРУ) Уильямом Бернсом, который посетил Киев в этой должности в последний раз. Уже менее чем через месяц его на данной должности сменит Джон Рэтклифф, номинированный новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом.

Украинский политик подчеркнул, что с момента начала российско-украинского конфликта он неоднократно проводил встречи с Бернсом как в Киеве, так и различных странах Европы, Соединённых Штатах Америки. Он подчеркнул, что о таких встречах публично не сообщается, поэтому они, как и в этом случае, не анонсируются.

Зеленский поблагодарил Бернса за оказанную поддержку и не исключил, что ещё не один раз встретится с ним после завершения военного конфликта.

Известно, что в 2022 году Уильям Бернс провёл в Турции двухчасовую встречу со своим российским коллегой Сергеем Нарышкином. На ней они обсуждали последствия применения ядерного оружия, а сам Нарышкин позже оценил содержательность их встречи.