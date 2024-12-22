Их получил Харьковский национальный университет внутренних дел.

Государственное агентство стратегических резервов Польши объявило о передаче Украине трёх вертолётов, которые были сняты с эксплуатации польской полиции и теперь будут использоваться украинскими правоохранительными органами. Речь идёт о двух советских вертолётах Ми-8 и одном американском Bell 412-HP.

Получателем данных вертолётов является Харьковский национальный университет внутренних дел. В польском ведомстве считают, что их помощь позволит поддержать украинскую полицию. Посол Украины в Варшаве Василий Боднар подтвердил прибытие техники на территорию Украины.

Оба передаваемых вертолёта применяются различными странами в военном и гражданском деле. В данном случае техника поступает на эксплуатацию университета, который, вероятнее всего, организует обучение будущих пилотов. Учитывая, что вертолёты уже имеются на вооружении украинской полиции, обучение штурманов на базе данного университета является актуальным.

Переданные Польшей вертолёты Ми-8 и Bell 412-HP не оснащены средствами поражения, исходя из чего можно сделать вывод, что использовать их будут для спасательных, медицинских операций или перевозок.