Венгерские власти хотят провернуть трюк, в ходе которого российский газ становится венгерским и может спокойно транспортироваться через украинскую газотранспортную систему.

Не так давно стало окончательно понятно, что Украина не будет транспортировать российский газ через свою газотранспортную систему. В Киеве дали понять, что украинские трубы закрыты для газа из России, но вполне готовы принимать любой другой газ, например европейский.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции сообщил о продолжении переговоров по поводу сохранения транзита российского газа через Украину. По его словам, сейчас Будапешт предлагает украинской и российской стороне провернуть «трюк», в ходе которого российский газ в момент прохода через украинские территории становится венгерским и, соответственно, доступен к дальнейшему транзиту.

Глава венгерского правительства признал, что пока непонятно, согласятся ли в Киеве и Москве на такой сценарий, но переговоры продолжаются. При этом он подчеркнул, что Будапешт не отказывается от маршрута по транзиту газа через украинские территории.

Орбан также дал понять, что в целом Венгрия достаточно обеспечена газа за счёт «Турецкого потока», проходящего через Болгарию, а также поставок из Румынии. Тем не менее, надобность в украинском транзите сохраняется, вероятнее всего, из-за большей выгодности такого маршрута для Венгрии.