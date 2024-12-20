Оба лидера заявили о том, что транспортировка российского газа через украинские территории более невозможна.

С 1 января 2025 года истекает подписанный между Украиной и Россией договор о транзите российского газа через украинские территории. Все возможности для реализации альтернативных способов транзита газа через украинскую газотранспортную систему были упущены. Точку в этом вопросе поставили Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Зеленский объяснил, что для Киева принятое решение о прекращении транзита российского газа в Европу через украинские территории принципиальное, ведь имевшаяся торговая договорённость позволяла России зарабатывать деньги при помощи Украины. Он добавил, что любая страна, желающая иметь дешёвые российские энергоносители, в конечном итоге становится зависимой от Москвы. При этом украинский политик акцентирует внимание, что если какая-либо европейская страна готова получать газ транзитом через Украину, не платя за это деньги России до окончания российско-украинского конфликта, об этом можно подумать.

Путин также дал понять, что Россия более не будет заключать контракты о транзите своего газа через украинские территории. Он подчеркнул, что компания «Газпром» переживёт случившееся.

Ранее была новость о том, что Украина прорабатывает с Польшей возможность новой бизнес-модели, которая позволит использовать украинскую газотранспортную систему, как большой газовый хаб, способный обеспечить газом всю Восточную Европу. О каких-либо конкретных продвижениях в данном направлении информации нет.