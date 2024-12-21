Российско-украинский конфликт нельзя сравнивать с войной в Ираке и Афганистане, поэтому ситуация требует иного подхода, чем обычно.

Известно, что сейчас в Европе активно обсуждают возможность отправки миротворческих сил на территорию Украины, чтобы контролировать соблюдение режима прекращения огня, если такой будет введён. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что как минимум несколько европейских стран всерьёз обсуждают отправку миротворцев и объявление миротворческой миссии под своим флагом.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущих конфликтов Франц-Штефан Гади в статье Foreign Policy рассказал наиболее вероятным сценарий с миротворческой миссией на территории Украины, которая должна не допустить возобновления боевых действий в случае установления режима прекращения огня.

Автор сразу акцентирует внимание на том, что реализовать полноценную миссию под эгидой НАТО не удастся, поскольку Россия не потерпит присутствия у себя на границе многотысячной вооружённой армии североатлантического альянса. В то же время отправка миротворческих сил Организации Объединённых Наций (ООН) будет неэффективна, ведь наблюдательные посты миротворцев без тяжёлой техники не смогут сдержать две боеспособные армии, в которых проходят военную службу сотни тысяч человек.

Франц-Штефан Гади считает, что в такой ситуации наиболее вероятным решением будет сочетание обеих вариантов: нейтральные миротворцы, преимущественно из стран Глобального Юга, встанут на охрану разграничительной линии, когда европейские силы, находящиеся вдали от границы, будут выполнять функцию сил быстрого реагирования и войдут в демилитаризованную зону только с разрешения миротворческой миссии.

В таком варианте Украина не будет членом НАТО и не разместит у себя на территориях американских военных. Однако Европе придётся взять на себя серьёзную нагрузку, приняв тяжёлые решение по отправке тысяч военнослужащих для прохождения военной службы за рубежом. В статье Foreign Policy подчёркивается, что группировки из нескольких тысяч миротворцев будет недостаточно, поэтому суммарно придётся развернуть как минимум пять бригад - 25 - 30 тысяч военнослужащих (с ротациями все 100 тысяч).

Аналитик объясняет, что российско-украинский конфликт нельзя сравнить с войной в Афганистане или Ираке, ведь на кону стоят большие риски и во многом всё зависит от того, готова ли Европа к прямому столкновению с Россией, если ситуация до этого дойдёт. Необходимо также иметь план на случай диверсий или провокаций.