Сейчас такой сценарий рассматривает не только Франция, но и другие европейские страны.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в общении с журналистами подтвердил, что в Европе активно обсуждают участие в миротворческих операциях на украинских территорий. Европейские союзники планируют использовать миротворцев, чтобы обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения огня, если его, конечно, установят.

Украинский чиновник напомнил, что с подобной инициативой уже выступал французский президент Эмманюэль Макрон и она была поддержана Владимиром Зеленским. Сейчас же, по его словам, отправку миротворцев рассматривают уже несколько европейских стран.

Тихий подчеркнул, что не может рассказать о том, где и когда разместят миротворческий контингент войск, поскольку об этом рано ещё говорить. Тем не менее, дискуссии на этот счёт ведутся, а Киев поддерживает подобные миротворческие инициативы, считая, что табу в поддержке Украины существовать не должно.

Ранее издание The Washington Post писало о планах стран Европы отправить миротворческие войска на территорию Украины. Отмечалось, что миротворческая миссия не может быть организована под эгидой НАТО, ведь Россия расценит это как агрессивные действия и столкновение с российской армией станет неизбежным. В то же время отдельные европейские государства могут отправить свои ограниченные миссии.