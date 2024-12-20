В Европе видят необходимость в миротворцах на украинских территориях, но понимают, что миссия под эгидой альянса будет воспринята Россией как агрессия.

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европе действительно всерьёз обсуждают возможность отправки миротворческих сил на территорию Украины, если в зоне боевых действий установят режим прекращения огня. Однако, как подчёркивает издание, речи о миссии под флагом НАТО не идёт.

Отмечается, что организация миссии под эгидой североатлантического альянса требовало бы согласия всех стран-участников военного блока. Помимо этого возникает неизбежность прямого конфликта с Россией, ведь российские власти расценят такой шаг, как проявление агрессивных действий.

В материале The Washington Post утверждается, что переговоры по отправке миротворцев на украинские территории ещё пока что отдалённая перспектива, ведь режим прекращения огня не был установлен. Тем не менее, группа европейских стран рассматривает возможность отправки своих сил, чтобы сдерживать Россию от возобновления боевых действий и нарушений режима прекращения огня. В Европе видят это реальной альтернативой, как предоставить гарантии безопасности Украине, при этом не приглашая Украину в НАТО.

Член Европейского совета по международным отношениям и экс-помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд объясняет, что у данной инициативы есть сразу два преимущества: россияне поймут невозможность возобновления боевых действий, а новая американская администрация увидит, как европейцы «рискуют собственной шкурой». Под последним имеется ввиду, что это покажет Дональду Трампу намерения Европы играть ключевую роль в обеспечении своей безопасности, а не прикрываться американским ядерным зонтом.