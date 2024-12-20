Теперь венгерские власти могут продолжить оплачивать российский газ напрямую, как это было раньше.

Известно, что в ноябре Соединённые Штаты Америки ввели санкции против «Газпромбанка», тем самым ограничив осуществление платежей за российский газ для европейских стран, в частности Венгрии, которая получает основную долю энергоносителей и России. Будапешт обращался к Вашингтону просьбой смягчить санкции, чтобы не навредить энергетической безопасности страны. Впоследствии санкции всё же были смягчены путём временного разрешения на проведение транзакций вплоть до июня 2025 года.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Нью-Йорк объяснил, что Вашингтон предоставил его стране исключение для того, чтобы Будапешт смог продолжить осуществлять платежи за российский газ.

В то же время венгерский министр подчеркнул, что Будапешт нашёл альтернативный способ оплачивать российский газ при помощи региональных партнёров. Новый способ позволяет производить оплаты за газ «Газпромбанку» через Болгарию в условиях американских санкций.

При этом не уточняется, какой именно вариант, привычный или альтернативный, будет использовать венгерское правительство, чтобы оплачивать счета за российский газ в ближайшее время.