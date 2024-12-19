Решение немаловажное, учитывая, что подобные транзакции осуществляются.

«Газпромбанк» оставался одним из немногочисленных российских банков, которые принимали расчёты за газ от Европы после введения антироссийских санкций. Однако в ноябре министерство финансов Соединённых Штатов Америки расширило санкции, запретив транзакции с данным банком. Такое решение могло нанести серьёзный удар по различным европейским проектам, в том числе в атомной энергетике.

Однако стало известно, что Вашингтон всё же ослабил санкции в отношении российского банка, временно (до 30 июня 2025 года) разрешив осуществлять транзакции в сфере гражданской атомной энергетики.

Несмотря на ограниченность решения, на самом деле оно несёт в себе особую важность. Дело в том, что «Газпромбанк» принимает расчёты не только за газ, а и за поставки ядерного топлива, используемого в том числе Соединёнными Штатами Америки. В случае, если санкции вступили бы в силу в полной мере, под угрозу стало бы функционирование действующей атомной электростанции «Пакш» в Венгрии, которая использует российское ядерное топливо. Очевидно, что в будущем Будапешту придётся искать другого экспортёра топлива или новый способ для осуществления платежей.

Учитывая, что решение является временным, к этому сроку американские союзники должны закрыть все свои расчёты по имеющимся проектам. При этом на проекты, которые будут заключены после запрета транзакций с «Газпромбанк», то есть после 21 ноября 2024 года, ограничения действуют в полной мере. Таким образом в строительстве новой атомной электростанции «Пакш-2» возникают трудности.