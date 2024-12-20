Он выступает за долгосрочное мирное решение, которое не предполагает заморозку конфликта.

Недавно была новость о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского ответить, согласен ли он на «рождественское перемирие», предполагающее введение режима прекращения огня. Официально Зеленский не давал окончательного ответа по этому поводу, но в целом в Киеве не оценили венгерскую мирную инициативу.

В этот раз Владимир Зеленский всё же прокомментировал информацию, заявив, что не общался с Орбаном насчёт режима прекращения огня. Он считает несерьёзным, когда о подобных инициативах узнают через средства массовой информации.

В свою очередь, украинский политик подчеркнул, что Киев не согласится на прекращение огня без предоставления Украине гарантий безопасности и сильной переговорной позиции. Он считает, что для того, чтобы добиться «устойчивого мира», необходимо предоставить его стране гарантии безопасности и обсудить мирное урегулирование за столом переговоров, а не замораживать конфликт.

Что касается переговоров в Стамбуле, которые происходили осенью 2022 году, Владимир Зеленский отверг подписание в тот момент каких-либо соглашений с Россией. Он утверждает, что российское мирное предложение было лишь ультиматумом, который Киеву пытались навязать через «всяких гонцов».