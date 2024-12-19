Официально отказа не было, но в Киеве дали понять, что не заинтересованы в таком решении.

Не так давно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о возможности заключения «рождественского перемирия», если украинская сторона даст на это своё согласие. Нет никаких подробностей, на каких условиях предполагается введение режима прекращения огня в зоне боевых действий. Владимир Зеленский, реагируя на предложенное Орбаном перемирие, заявил, что в таких посредниках не нуждается, поскольку Будапешт не имеет ни армии, ни рычагов влияние на Россию.

Глава венгерского политика на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) прокомментировал данные высказывания, подчеркнув, что не собирается реагировать на провокации. В то же время он в очередной раз призвал Зеленского принять окончательное решение касаемо «рождественского перемирия», сказав «да» или «нет».

Несмотря на то, что в Киеве официально не объявляли о своём решении касаемо перемирия, скорее всего, предложение всё же отклонено. Советник украинского президента Дмитрий Литвин, реагируя на призыв Орбана, назвал его «назойливым гонцом Путина», а мирную инициативу - ультиматумом. Литвин объяснил, что Украине необходим реальный, надёжный и справедливый мир.