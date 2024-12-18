Американские власти не так охотно отдавали оружие со своих складов, поскольку с каждым пакетом помощи они пустели и не успевали восполняться.

С февраля 2022 года Соединённые Штаты Америки начали оказывать существенную военную помощь Вооружённым силам Украины. Изначально её планировали предоставлять в формате ленд-лиза, то есть Киеву впоследствии пришлось бы компенсировать Вашингтону предоставленное оружие, но в итоге Белый дом сошёлся на безвозмездных поставках со складов Пентагона. Выделяемые Конгрессом средства тратились на восполнение запасов американской армии, а правительство, в свою очередь, отправляло украинской армии оружие со своих складов. В 2024 году военная помощь существенно сократилась, причём не из-за нехватки средств, а опустошённых складов и влияния дальнейших поставок на обороноспособность Соединённых Штатов Америки. Становилось всё сложнее передавать востребованное оружие и технику.

Владимир Зеленский во время выступления перед представителями муниципальных властей заявил, что Соединённые Штаты Америки начали увеличивать количество решений, связанных с поставками оружия Украине. Однако он выразил сожаление, что происходит это именно сейчас, ведь на протяжение всего года фиксировались промедления в передачи вооружения.

Украинский политик признал, что задержки в поставках оружия сказались на боеспособности Вооружённых сил Украины, а военным пришлось очень сложно.

Помимо этого Зеленский упрекнул Белый дом в том, что они до сих пор не передали большую часть обещанной помощи, в том числе гуманитарной. Маловероятно, что Вашингтон сумеет израсходовать все оставшиеся средства на оказание военной помощи Украине до 20 января 2025 года, когда в должность американского президента вступит Дональд Трамп.