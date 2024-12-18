Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Зеленский отказался от помощи Орбана в урегулировании конфликта
Он подчеркнул, что Венгрия не имеет рычагов влияние на Россию, а Киев может сам говорить с Вашингтоном.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно призывал Европейский союз урегулировать российско-украинский конфликт, прекратив поставки оружия Украине, чтобы она подписала мирное соглашение с Россией на её условиях, пока это ещё возможно. Он объяснял, что Украина не сможет победить российскую армию на поле боя, а людские и экономические потери слишком большие. Тем не менее, все попытки венгерского политика внести вклад в урегулирования конфликта оказались безуспешными.

Владимир Зеленский, комментируя роль возможную Орбана в качестве посредника для урегулирования конфликта, отверг такую возможность. По его словам, Киев не нуждается в подобных посредниках, поскольку Венгрия не имеет своей армии или рычагов влияния, которые способны оказать давление на Россию в переговорном процессе.

Украинский политик подчеркнул, что в Киеве также не нуждаются в Викторе Орбане, как посреднике для установления контактов с новой американской администрацией. Он добавил, что украинским властям необходимо иметь прямой диалог с Соединёнными Штатами Америки, чтобы при их помощи завершить боевые действия.

Владимир Зеленский заключил, что «не пустит» Венгрию к посредничеству в урегулировании российско-украинского конфликта или установлению контактов с Белым домом.

#украина #сша #зеленский #венгрия #орбан
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые испытания «Орешника» меняют будущее военных технологий
13
Изучаем предварительные данные всех видеокарт NVIDIA следующего поколения за месяц до начала продаж
8
Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
16
Раскрыты уникальные детали атомного подводного ракетоносца «Тула»
+
В Китае небольшие экспериментальные дроны могут перенаправлять лазерные лучи с земли
2
Приложение NVIDIA App снижает производительность ПК в играх
+
Крейсер «Адмирал Нахимов» будет перехватывать цели за радиогоризонтом
1
В Китае выпущен светодиодный телевизор с технологией TCL QD-Mini LED и Fuxi AI по цене от ₽40 600
2
iPhone 17 может выглядеть как смартфон Google Pixel с горизонтально расположенными камерами
+
Разработана новая конструкция печатной платы, которая может увеличить рассеивание тепла в 55 раз
5
Xiaomi Civi 5 Pro получит чипсет Snapdragon 8s Extreme Edition и ультразвуковой датчик отпечатков
+
Фанаты GTA 5 считают, что Rockstar намекнула на возвращение Лестера в GTA 6
+
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti получит 16 Гбайт видеопамяти, RTX 5060 — 8 Гбайт GDDR7
6
Глобальные версии смартфона Xiaomi Mi 14 продолжают получать обновление HyperOS 2.0
1
США ограничат поставки Киеву ракет Javelin из-за неудовлетворительных результатов аудита
+
Свежая версия One UI 7 позволяет изменять частоту в играх и предлагает целый ряд улучшений
+
На Украине подтвердили потерю контроля над населённым пунктом Зеленовка
+
ZOTAC случайно раскрыла некоторые характеристики видеокарт Nvidia RTX 5000 Blackwell
1
Google открывает доступ к ИИ-блокноту NotebookLM для всех желающих
+
Samsung может выпустить смартфон Galaxy S25 Slim в количестве 3 млн единиц
+

Популярные статьи

Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
124
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
73
Лучшие фильмы режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (субъективное мнение)
6
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)
12
Как продлить жизненный цикл старых видеокарт, и почему компромисс в виде DLSS и FSR неизбежен
4
Тактический контрнаступ ВСУ под Шевченково не удался и элитной украинской бригаде пришлось отступить
14
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
42
Вавилон-Берлин - самый дорогой и высоко оцененный немецкий сериал
3
Советский 2С4 «Тюльпан» — самый мощный миномёт в истории, способный уничтожать укрепления и бункеры
2
Bombie - фишки и лайфхаки, чтобы быстрее продвигаться по уровням и получить жирный дроп
1

Сейчас обсуждают

Дима Черкаска
11:28
Автор застрял в прошлом , лет 10 назад. Такой херни про драйвера я давно не слышал
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
AntiChimbal
11:24
Ммммм, некрофилией пахнет)
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
Mr Vavavalka
11:18
Консольщики стали первыми кто поиграл? Ага да конечно, не хочешь пару огромных патчей за пару дней до релиза?
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Илья Ковалёвъ
11:15
это очень даже возможно. у меня 4070 сейчас с трансляцией в дискорде выплясывает какуюто фигню. Включаешь трансляцию и в момент как ктото на неё заходит - игра вылетает. Не встречается ни на 7700хт, н...
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
Илья Ковалёвъ
11:13
согласен, у каждого своя история. Вероятно везение какоето играет свою роль
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
Павел Кандеев
11:11
Это точно
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)
Илья Ковалёвъ
11:10
захожу на техпауерап в первый же попавшийся обзор и рандомно беру результаты из каких-то игр в приведенном тобой разрешении и некоторые игры встречаются из твоей подборки. Внимание вопрос: почему здес...
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
sevapva0
11:01
Узкий дверной проём, нет?
Математик из Южной Кореи нашёл решение сложной теоремы узких дверей и широких диванов
OgoGoLog
11:01
Да да да, боты, везде боты. Ты свою страну спаси сначала, свинка.
Блокировка Viber в России – это предупреждение для WhatsApp и Telegram
Илья Литвинов
11:00
Автор тупой, статья хлам, бездарность пытается умничать
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем