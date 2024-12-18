Он подчеркнул, что Венгрия не имеет рычагов влияние на Россию, а Киев может сам говорить с Вашингтоном.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно призывал Европейский союз урегулировать российско-украинский конфликт, прекратив поставки оружия Украине, чтобы она подписала мирное соглашение с Россией на её условиях, пока это ещё возможно. Он объяснял, что Украина не сможет победить российскую армию на поле боя, а людские и экономические потери слишком большие. Тем не менее, все попытки венгерского политика внести вклад в урегулирования конфликта оказались безуспешными.

Владимир Зеленский, комментируя роль возможную Орбана в качестве посредника для урегулирования конфликта, отверг такую возможность. По его словам, Киев не нуждается в подобных посредниках, поскольку Венгрия не имеет своей армии или рычагов влияния, которые способны оказать давление на Россию в переговорном процессе.

Украинский политик подчеркнул, что в Киеве также не нуждаются в Викторе Орбане, как посреднике для установления контактов с новой американской администрацией. Он добавил, что украинским властям необходимо иметь прямой диалог с Соединёнными Штатами Америки, чтобы при их помощи завершить боевые действия.

Владимир Зеленский заключил, что «не пустит» Венгрию к посредничеству в урегулировании российско-украинского конфликта или установлению контактов с Белым домом.