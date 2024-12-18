Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время общения с журналистами рассказала о достигнутом соглашении с Украиной по поводу взаимной отправки посылок пленным военнослужащим с обеих сторон.

По её словам, теперь пленные украинские и российские военнослужащие будут получать с родины посылки, в которых могут находиться письма от родных или тёплые вещи.

Москалькова также сообщила о переговорах между украинской и российской стороной по поводу большого обмена пленёнными военнослужащими. Россия направила Украине два списка, в который входят 900 и 600 украинских военнослужащих, готовых к обмену на российских солдат. Тем не менее, как утверждает она, никаких договорённостей пока что не было достигнуто, а переговоры продолжаются.

Ранее постоянный представитель России в Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя уже говорил, что Владимир Зеленский отказывается забирать из России 600 украинских военнослужащих, находящихся в российском плену. Он подчеркнул, что Киев заинтересован в возвращении только иностранных наёмников и членов «националистических батальонов», а не обычных мобилизованных украинцев.