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Nacvark
Небензя сообщил о нежелании Зеленского забирать более 600 пленённых Россией украинских военных
Он утверждает, что Киев интересуют только наёмники и члены «националистических батальонов».

Постоянный представитель России в Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН заявил о нежелании Владимира Зеленского забирать более 600 пленённых украинских военнослужащих, которые находятся в российском плену уже более года.

По словам российского дипломата, Киев не заинтересован в возвращении мобилизованных военнослужащих, в частности, в предложенном премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном формате «рождественского перемирия», с временным прекращением огня.

Небензя утверждает, что украинские власти заинтересованы в возвращении только иностранных наёмников и членов «националистических батальонов». Он подчеркнул, что в это в очередной раз демонстрирует нежелание Киева к установлению мира.

Известно, что во время всех обменов военнослужащими Киев отдаёт приоритет тем солдатам, которые пребывают в плену с 2022 года. Особенно это касается военных, попавших в осаду мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» (речь об около 2,5 тысячах военнослужащих), часть которых удалось впоследствии обменять при посредничестве Турции. В августе начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов уже говорил, что приоритетом при формировании списков на обмен являются тяжело раненые, женщины и попавшие в осаду вышеупомянутого завода в Мариуполе.

#россия #украина #зеленский #небензя
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