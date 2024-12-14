Он утверждает, что конфликт можно урегулировать в течение следующих нескольких месяцев.

После избрания Дональда Трампа следующим американским президентом, в Киеве существенно изменилась риторика украинских чиновников, которые начали поддерживать мирное решение российско-украинского конфликта, пусть даже если для этого понадобится пойти на территориальные уступки перед Россией. Несмотря на то, что руководство Украины в целом считает Трампа способным завершить конфликт быстрее, пока что окончательно непонятно, каким именно образом американский политик это сделает и на каких условиях.

Кит Келлог, которого Дональд Трамп назначил своим посланником для урегулирования российско-украинского конфликта, в эфире телеканала Fox News заявил, что верит в завершение боевых действий в течение следующих нескольких месяцев. Он подчеркнул, что сделать это может только один человек - американский президент Дональд Трамп.

Келлог также ответил на вопрос, может ли Трамп пригласить Зеленского и Путина в Вашингтон, организовав прямые переговоры при посредничестве Соединённых Штатов Америки. Политик не исключил такой ход, отметив, что его не удивит, если Дональд Трамп устроит что-то подобное.

Что касается ближайшего времени, Кит Келлог упомянул о планах выслушать обе стороны конфликта, чтобы предоставить Трампу детали. В конечном итоге Дональд Трамп решит, какая будет стратегия Соединённых Штатов Америки по данному вопросу.