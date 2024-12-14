Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Посланник Трампа по Украине озвучил возможные сроки завершения российско-украинского конфликта
Он утверждает, что конфликт можно урегулировать в течение следующих нескольких месяцев.

После избрания Дональда Трампа следующим американским президентом, в Киеве существенно изменилась риторика украинских чиновников, которые начали поддерживать мирное решение российско-украинского конфликта, пусть даже если для этого понадобится пойти на территориальные уступки перед Россией. Несмотря на то, что руководство Украины в целом считает Трампа способным завершить конфликт быстрее, пока что окончательно непонятно, каким именно образом американский политик это сделает и на каких условиях.

Кит Келлог, которого Дональд Трамп назначил своим посланником для урегулирования российско-украинского конфликта, в эфире телеканала Fox News заявил, что верит в завершение боевых действий в течение следующих нескольких месяцев. Он подчеркнул, что сделать это может только один человек - американский президент Дональд Трамп.

Келлог также ответил на вопрос, может ли Трамп пригласить Зеленского и Путина в Вашингтон, организовав прямые переговоры при посредничестве Соединённых Штатов Америки. Политик не исключил такой ход, отметив, что его не удивит, если Дональд Трамп устроит что-то подобное.

Что касается ближайшего времени, Кит Келлог упомянул о планах выслушать обе стороны конфликта, чтобы предоставить Трампу детали. В конечном итоге Дональд Трамп решит, какая будет стратегия Соединённых Штатов Америки по данному вопросу.

#россия #украина #сша #дональд трамп #кит келлог
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый завод, который будет производить не менее 3,5 тысяч тракторов в год
16
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
13
Астронавты очередной раз не смогли вернуться с МКС домой, отстыковка Cargo Dragon не состоялась
6
В России началось производство более дешевого и не менее эффективного аналога Bayraktar
1
Российская армия внедрила уникальные «светофоры» для борьбы с дронами
+
БМПТ «Терминатор» на учениях - выстрелы трассерами вырубили лес
7
Опубликован список устройств Xiaomi, Poco и Redmi, получивших HyperOS 2.0, и график развёртывания
+
ISW: Роскомнадзор активно тестирует в регионах отечественный Рунет
47
Brabus представил три обновленных модели Mercedes-AMG: купе GT, седан C 63 и кроссовер GLC 63
1
Затраты на производство чипов TSMC в США могут быть на 30% выше
+
Vivo анонсирует новый суббренд Jovi: три устройства замечены в базе GSMA
+
Математик из Южной Кореи нашёл решение сложной теоремы узких дверей и широких диванов
1
Автомат Калашникова признали на Западе величайшим оружием всех времен
+
Исследование показало , что лишь 1% владельцев электромобилей захотели вернуться к моделям с ДВС
+
NVIDIA RTX 5090 будет на 70% быстрее видеокарты предыдущего поколения
8
Российские морпехи взяли под контроль стратегические укрепрайоны ВСУ в Курской области
5
В Москве построят новый станкостроительный завод стоимостью почти 12 млрд рублей
2
В честь анонса GeForce RTX 50 компания NVIDIA закатит 50-часовую вечеринку
+
Известный инсайдер подтвердил вертикальное расположение камер в iPhone 17 Air
+
По словам экспертов, благодаря обновлениям Су-57 начинает превосходить своих конкурентов F-35 и F-22
1

Популярные статьи

Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
128
Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB
6
Почему консоли PlayStation всухую обыгрывают тандем Nintendo Switch и ПК
19
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
13
История Ан-22 «Антей» - как создавался самый мощный транспортник Советского Союза
2
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
16
В России в ноябре 2024 года открыто более 16 новых производств
10
Новый электрический Dodge Charger - мощь давних традиций в новой оболочке
1
ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК
16
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2

Сейчас обсуждают

Mad Cat
09:34
1080ti, стоит пыхтит старушка)) мне пока хватает.
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Анатолий Телицин
09:34
Если вас что-то в приложении такого рода не устраивает, то логично было бы просто удалить его, не? Другие то пользователи причём? Вас же не коробит от миллиардных заработков и очередных дворцах у кого...
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber в России
Анатолий Телицин
09:31
Улыбнуло. Всё точь в точь как Семён Слепаков поёт в своей песне P.Diddy!
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber в России
Анна Франскевич
09:29
Экономия на производстве. Сэкономленный каждый грамм материала в телефоне. Это сотни тыс долларов экономии в партии на. В отличии от потребителя, бизнес умеет считать деньги и знает что "рубль, копейк...
Может ли в России появиться купюра номиналом 10 000 рублей, и почему власти выступают против
Саша Белоглазов
09:28
Позор однако , китайцы ржут . А вообще то я бы купил трактор Т30-А80 , только Советский а не китайский .
В России построят новый завод, который будет производить не менее 3,5 тысяч тракторов в год
Анна Франскевич
09:27
Имхо, все что 4 дюймов для меня уже лопата. По этой причине я уже устала от своего старого телефона сяоми редми нот 5 (на момент покупки это было самое маленькое и сбалансированное решение по отношени...
Может ли в России появиться купюра номиналом 10 000 рублей, и почему власти выступают против
guanokot
09:15
и xyли? с таким же успехом трейлер можно было бы создать на RTX 3050, просто рендерилось бы дольше. по факту можно было бы создать вообще без видюхи и отрендерить на проце
Nvidia представила трейлер «Ведьмак IV», созданный на видеокарте RTX 5090
Евгений Хрипков
09:10
хз вообще ничего вышеперечисленого нет
Пользователи Windows 11 столкнулись со снижением производительности после установки KB5048667
Сергей
08:52
Российский тракторный завод по сборке китайских кабин и мостов. Хороший завод. Таких автомобильных заводов теперь по стране сколько простаивает.
В России построят новый завод, который будет производить не менее 3,5 тысяч тракторов в год
Руслан Баранов
08:51
Недавно знакомый хотел комп купить, стоил он 106к, я ему сказал, что могу сам собрать и выйдет дешевле, короче подобрал я ему детали вышли они на 92к, почти все те же самые! Выгода очень даже хорошая,...
ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем