Всё в рамках контроля за возможным режимом прекращения огня.

За последнее время в Европе активизировались обсуждения насчёт отправки миротворческих войск на территорию Украины, если Киев договорится с Россией о введении режима прекращения огня. Некоторые страны не готовы направить свой контингент войск на территорию другого государства, например Польша, а другие вполне рассматривают такую возможность.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявила, что Берлин готов ввести миротворческие силы на территорию Украины после начала режима прекращения огня. Однако главным условием является одобрение миротворческого мандата как Киевом, так и Москвой.

Немецкий министр подчеркнул, что обсуждать данный вопрос будет преждевременно, поскольку на текущий момент нет ни переговорного процесса, ни прекращения огня. В случае же, если прекращение огня будет введено, присутствие миротворческих сил будет обсуждаться Западом, партнёрами по НАТО, Европейским союзом и даже Организацией Объединённых Наций (ООН).

Вопрос в том, согласится ли Россия на присутствие у своих границ иностранного контингента войск. Ранее постоянный представитель страны в ООН Василий Небензя уже говорил, что НАТО не должно брать на себя какую-либо роль в мирном урегулировании российско-украинского конфликта.