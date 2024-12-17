Москва не рассматривает сделку вроде Минских соглашений.

Известно, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп намерен завершить российско-украинский конфликт. Новая американская администрация видит первостепенную необходимость в установлении режима прекращения огня в зоне боевых действий, чтобы впоследствии приступить к переговорному процессу и обсудить условия мирного соглашения.

Постоянный представитель России в Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН заявил, что Москва не рассматривает возможность заморозки российско-украинского конфликта.

По словам российского чиновника, в России ещё на примере Минских соглашений убедились в том, что Западу нельзя верить. Он также подчеркнул, что НАТО не должно иметь какой-либо роли в урегулировании российско-украинского конфликта. Небензя акцентирует внимание на том, что североатлантический альянс изначально был частью проблемы, а цель любой заморозки конфликта - дать передышку Киеву.

Ранее Дональд Трамп уже говорил, что не знает, придётся ли Украине отказаться от своих территориальных претензий в рамках мирного соглашения с Россией. Политик пообещал усадить за стол переговоров обе стороны конфликта.